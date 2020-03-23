Месси и Роналду позвали играть в Беларусь

Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб позвал Криштиану Роналду и Лионеля Месси доигрывать футбольный сезон в своей стране. Слова спортсмена приводит The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чемпионат Белоруссии продолжается несмотря на то, что практически все европейские первенства прерваны из-за распространения коронавируса. "Весь мир сейчас смотрит белорусскую лигу. Всем нужно включить телевизор и посмотреть наш футбол", - сказал Глеб.

Футболист вспомнил, что многие игроки Национальной хоккейной лиги во время локаутов уезжают в Россию. "Может, Месси и Роналду приедут в Беларусь, чтобы продолжить играть?" - предположил он.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 76 человек. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране не так плоха, чтобы принимать "драконовские меры".

38-летний Глеб до июня 2019 года играл за БАТЭ (Борисов). Он известен по выступлениям за "Арсенал" и "Барселону", с которой он стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов.