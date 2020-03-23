Главный тренер "Арсенала" Артета заявил о выздоровлении от коронавируса

Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета считает, что выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Evening Standard, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

37-летний Артета 13 марта сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Весь состав и персонал клуба находится на карантине. Матчи чемпионата Англии приостановлены до 30 апреля.

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо, чувствую, что выздоровел. Мне стало лучше через три-четыре дня, все симптомы пропали. Мне сейчас действительно лучше", - сказал Артета.

По последним данным, в Соединенном Королевстве было подтверждено 5683 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 281.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.