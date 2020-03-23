Эстафета олимпийского огня пройдет без факелов

Эстафета олимпийского огня в Японии пройдет без использования факелов. Такое решение принял оргкомитет Олимпийских игр 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, передает Day.Az.

Участники будут передвигаться по территории страны со специальными фонарями-подсвечниками. Отмечается, что оргкомитет ждет, когда Международный олимпийский комитет (МОК) решит судьбу Игр-2020. До этого момента факелы останутся неиспользованными. Кроме того, организаторы убеждены, что в таком виде эстафета привлечет меньше зрителей, и они не будут массово собираться вдоль маршрута.

Старт эстафеты намечен на 26 марта в префектуре Фукусима. 20 марта олимпийский огонь был доставлен в Японию. Церемония зажжения огня состоялась в Греции, а передача олимпийского огня оргкомитету Игр-2020 в Токио прошла 19 марта на стадионе "Панатинаикос". Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в закрытом режиме.

Ранее 23 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что обсудит вопрос организации Игр с президентом МОК Томасом Бахом.

Сам МОК опубликовал заявление о том, что Олимпиада в Токио пока планируется в назначенные сроки. В комитете считают, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Окончательное решение по вопросу проведения соревнований будет принято в течение четырех недель.