https://news.day.az/sport/1215377.html Вице-президент «Галатасарая» болен коронавирусом
Отмечается, что 66-летний Албайрак сдал положительный тест на шестой день лечения от заболевания.
Вице-президент «Галатасарая» болен коронавирусом
Вице-президент турецкого "Галатасарая" Абдуррахим Албайрак болен коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что 66-летний Албайрак сдал положительный тест на шестой день лечения от заболевания.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.
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