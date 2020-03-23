Вице-президент «Галатасарая» болен коронавирусом

Вице-президент турецкого "Галатасарая" Абдуррахим Албайрак болен коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 66-летний Албайрак сдал положительный тест на шестой день лечения от заболевания.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.