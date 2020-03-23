Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок

Финальные матчи футбольных Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги чемпионов отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Отмечается, что выработкой решения относительно новых дат проведения финальных матчей займется специальная рабочая группа под председательством главы УЕФА Александера Чеферина.

13 марта УЕФА приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на стадии 1/8 финала, при этом уже известны четыре команды, вышедшие в четвертьфинал более престижного турнира, - французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг".

Ранее испанская газета Marca сообщала, что финальные матчи еврокубков перенесут на конец июня: Лиги чемпионов - на 27 июня, Лиги Европы - на 24 июня. Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы - 27 мая в польском Гданьске, женской Лиги чемпионов - 24 мая в Вене.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.