World Athletics отложит ЧМ, если Олимпиаду перенесут на 2021 год
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) выразила готовность перенести чемпионат мира 2021 года, если Международный олимпийский комитет (МОК) на год отложит проведение Олимпийских игр в Токио.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление World Athletics, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Чемпионат мира по легкой атлетике должен пройти с 6 по 15 августа 2021 года в США, Олимпийские игры - с 24 июля по 9 августа 2020 года.
"World Athletics уже обсуждала с организационным комитетом чемпионата мира ситуацию, при которой Олимпийские игры перенесут на год. Нас заверили, что готовы к такому развитию событий и проблем с проведением чемпионата в другие даты не возникнет", - говорится в сообщении.
В воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.
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