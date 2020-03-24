Нурмагомедов и Фергюсон проведут бой без зрителей

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт детали турнира UFC 249, главным поединком которого назначена встреча между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я уже определился с местом проведения боя, но назвать его пока не готов, - признается Уайт, слова которого приводит MMA Junkie. - Поединок состоится в назначенный день, его просмотр будет платным, и у всего мира будет возможность следить за ним. Посмотреть его вживую не получится, бой будет закрытым. Здоровье и безопасность - это то, что мы делали еще задолго до коронавируса, и мы будем это делать еще долго после его исчезновения".

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном запланирован на 18 апреля и изначально должен был состояться в Нью-Йорке. Однако городские власти в связи с пандемией коронавируса запретили проведение массовых мероприятий, в числе которых и спортивные, и в UFC начали искать новую локацию для проведения боя.