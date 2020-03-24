Чемпионат Австралии по футболу приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Австралии по футболу приостановлен на неопределенное время.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru, такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

"У нас в приоритете обеспечение безопасности как футбольного сообщества, так и общества в целом. Крайне важно, чтобы мы последовали примеру правительства и приняли необходимые предупредительные и утвердительные меры и тем самым сыграли свою роль в предотвращении распространения COVID-19", - заявил глава Федерации футбола Австралии (FFA) Джеймс Джонсон, слова которого приводит официальный сайт организации.

Отмечается, что решение о приостановке чемпионата было принято единогласно. FFA продолжит следить за ситуацией в течение ближайших недель и даст следующую оценку статуса чемпионата 22 апреля.

На момент приостановки турнира в таблице лидирует "Сидней" с 51 очком.