Глава UFC: бой Хабиба и Фергюсона пройдет при закрытых дверях

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет при закрытых дверях. Об этом сообщает MMAJunkie, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, место проведения боя уже известно, но до определенного момента оно будет держаться в секрете.

Напомним, что мероприятие должно пройти 18 апреля в Нью-Йорке.