Бой Нурмагомедова и Фергюсона может состояться во Флориде

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ведет переговоры о проведении поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном во Флориде. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент MMAFighting Стивен Маррокко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Изначально турнир UFC 249, главным боем которого станет противостояние между Нурмагомедовым и Фергюсоном, должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Однако атлетическая комиссия штата заявила о невозможности проведения боя из-за угрозы распространения коронавируса. По информации источника, Флорида является основным вариантом для турнира, запасные локации - Орландо, Тампа и Джексонвилл.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.