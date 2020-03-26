Футболисты "Барселоны" взбунтовались из-за просьбы отказаться от части зарплаты из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, руководство каталонцев предложило игрокам понизить зарплаты из-за приостановки чемпионата Испании и снижения заработка клуба. Клуб выразил опасение оказаться в кризисе из-за распространения коронавируса. Отмечается, что часть футболистов отказалась от предложения.

Недовольные посчитали, что клуб сам поставил себя в это положение неудачными трансферами, на которые были потрачены миллионы евро. Предполагается, что в эту группу входят самые высокооплачиваемые игроки команды, но не форвард Лионель Месси.