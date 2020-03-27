Футболист "Аякса" очнулся после почти трех лет комы

Бывший футболист "Аякса" Абделак Нури вышел из комы. Об этом сообщается в Twitter TalkSPORT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, 22-летний Нури может самостоятельно есть и сидеть в инвалидной коляске. Отмечается, что спортсмен очнулся после 2 лет, 8 месяцев и 19 дней в коме.

8 июля 2017 года во время товарищеской встречи против немецкого "Вердера" Нури потерял сознание и упал на газон. Он был госпитализирован в местную клинику. Позже врачи диагностировали у спортсмена необратимое повреждение головного мозга и ввели его в состояние искусственной комы.

Нури является воспитанником "Аякса". Он дебютировал за основную команду в матче чемпионата Нидерландов против "Эксельсиора" сезона-2016/2017.