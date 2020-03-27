Лицензии, полученные на Олимпиаду в Токио, не будут аннулированы

Спортсмены, получившие лицензии на Токио-2020, будут защищать право на участие в Олимпиаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, решение об этом принял Международный олимпийский комитет.

После консультаций с международными федерациями организация приняла решение о том, что лицензии на отложенные летние Олимпийские игры не будут аннулированы. Спортсмены, получившие лицензии на участие в играх в Японии, смогут принять участие в соревнованиях в следующем году. Они не будут выступать на турнирах классификационного характера для игр, которые пройдут в 2021 году.