Еще один вице-президент «Галатасарая» заразился коронавирусом

В "Галатасарае" коронавирус выявлен еще у одного человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, вице-президент стамбульского клуба Юсуф Гюнай сообщил в социальной сети о том, что заразился этим заболеванием.

Представитель клуба подчеркнул, что его тест дал положительный результат: "К сожалению, тест дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо, лечение продолжается".

Отметим, коронавирусом инфицированы и другой вице-президент "Галатасарая" Абдуррагим Албайрак, а также главный тренер Фатих Терим.