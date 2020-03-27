https://news.day.az/sport/1216677.html Еще один вице-президент «Галатасарая» заразился коронавирусом
Еще один вице-президент «Галатасарая» заразился коронавирусом
В "Галатасарае" коронавирус выявлен еще у одного человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, вице-президент стамбульского клуба Юсуф Гюнай сообщил в социальной сети о том, что заразился этим заболеванием.
Представитель клуба подчеркнул, что его тест дал положительный результат: "К сожалению, тест дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо, лечение продолжается".
Отметим, коронавирусом инфицированы и другой вице-президент "Галатасарая" Абдуррагим Албайрак, а также главный тренер Фатих Терим.
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