Названа вероятная дата возобновления АПЛ

Розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) может быть возобновлен 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, 27 марта состоялись переговоры руководств АПЛ, Английской футбольной лиги (EFL) и Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), в ходе которых обсуждалось вероятное возобновление розыгрышей в условиях пандемии коронавируса. Было решено запустить игры чемпионатов не ранее 30 апреля при условии, что ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону и проведение турниров будет безопасно.

О приостановке АПЛ из-за коронавируса стало известно 13 марта. На фоне пандемии прекратились розыгрыши практически всех футбольных лиг мира, а чемпионат Европы по футболу было решено перенести на 2021 год.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 576 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России число заболевших превысило тысячу.