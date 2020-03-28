Боец UFC нокаутировал незнакомца на улице

Американский боец UFC Майк Перри нокаутировал незнакомца на улице.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео появилось в Instagram спортсмена.

В описании к ролику Перри объяснил причину потасовки. Он заявил, что мужчина первым начал задирать его и ударил в область рта.

"Мог бы добить его, но вместо этого я обратился к полиции. Лучше не играйте с огнем. Когда вы меня провоцируете, будет очень плохо. Следите за собой", - написал спортсмен.

На счету Перри 12 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Джеффу Нилу.

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