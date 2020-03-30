Формула-1: Ferrari предложила Феттелю контракт с понижением зарплаты

Сезон "Формулы-1" так и не начался, но часть внесоревновательных мероприятий должна идти и идет своим чередом. В частности, команды рассматривают продление контрактов с теми гонщиками, у которых соглашения истекают. Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель получил новое предложение от итальянской Ferrari, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщают инсайдеры, "Скудерия" начала переговоры с немецким пилотом о продлении контракта. Но, четырехкратному чемпиону мира предложение соглашение всего на один год и со значительным понижением заработной платы.

Контракт Феттеля с Ferrari истекает в конце этого года, но по оценкам экспертов, он составляет весьма внушительную цифру - от 35 до 40 млн евро за сезон. Но итальянцы не форсируют переговоры, так как не вполне довольны тем, как немец провел прошлый сезон и располагают запасными вариантами, если Феттель не согласится на предложенный вариант.

Как считают специалисты, в качестве замены экс-чемпиону мира владельцы "Скудерии" рассматривают Даниэля Риккардо из "Рено", гонщика "Макларена" Карлоса Сайнса и представителя "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци. И Ferrari вполне может отложить решение вопроса по замене Феттеля как минимум до лета.