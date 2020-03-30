Хабиб Нурмагомедов: Фергюсону подбирают нового соперника

Российский боец смешанного стиля, чемпион американского промоушена UFC в легком весе Хабиб Нурмамедов сообщил, что, скорее всего, его бой против Тони Фергюсона, назначенный на 18 апреля, будет перенесен, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мне сообщили, что Фергюсону подбирают нового соперника", - заявил россиянин.

"Сейчас идет речь о том, чтобы бой прошел без меня, - сообщил Нумагомедов своим подписчикам в социальной сети Instagram. - Я не против. Пусть делают это по правилам. Я понимаю это, и бойцы должны драться, чтобы зарабатывать на жизнь".

"На самом деле я и не знаю, к какому бою вести подготовку. Везде закрыты границы. Весь мир на карантине. Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир в США, в одном из штатов. И я сейчас не могу выехать из России, границы закрыты", - сообщил Хабиб.