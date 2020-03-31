Известный боксер отстранен за скандальное видео в условиях карантина

Британский боксер Билли Джо Сондерс временно лишен лицензии после публикации спорного юмористического ролика, где спортсмен демонстрирует способы бить женщин во время карантина.

Заявление Британского боксерского комитета по управлению опубликовано в Twitter-аккаунте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Действие боксерской лицензии Сондерса приостановлено. Комитет проведет слушания по дисциплинарному делу в отношении спортсмена. В заявлении подчеркивается, что при принятии решения были учтены комментарии, которые британец сделал уже после публикации "видеоурока".

Сондерс должен биться с мексиканцем Саулем Альваресом. Дата проведения боя официально объявлена пока не была.

Сондерс выпустил ролик 28 марта, но удалил публикацию после всплеска негативных откликов. Позже спортсмен принес извинения в Twitter.