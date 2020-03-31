Сеть попали кадры Роналдиньо в тюрьме

В сети появилось видео, где бывший игрок сборной Бразилии по футболу играет с мячом на территории парагвайской тюрьмы.

Ролик опубликовал журналист Ральф Ханна в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судя по всему, тюремная администрация разрешила 40-летнему бывшему футболисту играть в футволлей на свежем воздухе. На ролике видно, как он перекидывает снаряд через сетку вместе с другими заключенными.

Роналдиньо и его брата Роберто арестовали в Парагвае после того, как они предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта.

Роналдиньо известен по выступлениям за "Гремио", "Пари Сен-Жермен", "Барселону", "Милан". В 2004-м и 2005-м годах признавался лучшим игроком мира. В составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира в 2002-м.