Клубы немецкой Бундеслиги единогласно решили не играть минимум до 30 апреля

Бундеслига и вторая Бундеслига не возобновятся раньше 30 апреля, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru

На фоне пандемии коронавируса и ее последствий сегодня клубы единогласно приняли решение на общем собрании отложить возобновление турниров как минимум до 30 апреля. Таким образом, клубы последовали рекомендации президиума лиги.

На сегодняшнем собрании также были представлены возможные сценарии на ближайшие недели и месяцы. Внеочередное собрание назначено на 17 апреля.

В Германии выявлено 66 885 случаев заражения коронавирусом. 645 человек скончались.