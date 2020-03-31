Нападающий «Сампдории» рассказал, как переболел коронавирусом

Нападающий итальянского футбольного клуба "Сампдория" Маноло Габбьядини рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

"Заболевания проходило довльно в мягкой форме. Один день у меня была температура, 5-6 дней был непряитный кашель, - приводятся слова Габбьядини на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Все это время я сидел дома и общался с врачами".

Последний тест дал отрицательный результат. По правилам, мне нужно еще сутки подождать, а затем сдать еще один тест.

Напомним, 28-летний Габбьядини был первым игроком "Сампдории" с коронавирусом. Затем заболевание было выявлено еще у шести игроков клуба.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших - 39 014, выздоровевших - 172 657.