https://news.day.az/sport/1218541.html Экс-президент марсельского "Олимпика" умер от коронавирусной инфекции
Экс-президент марсельского "Олимпика" умер от коронавирусной инфекции
Бывший президент французского Марселя Пап Диуф умер от коронавирусной инфекции в возрасте 68 лет. На момент заболевания Диуф находился в Сенегале, и его планировали вывезти санитарным самолетом во Францию, однако ухудшившееся состояние не пациента не позволило это сделать, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Диуф был президентом "Олимпика" с 2005 по 2009 годы и помог создать команду, которая дважды после долгого перерыва стала вице-чемпионом Франции, а в 2010 выиграла чемпионское звание.
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