Экс-президент марсельского "Олимпика" умер от коронавирусной инфекции

Бывший президент французского Марселя Пап Диуф умер от коронавирусной инфекции в возрасте 68 лет. На момент заболевания Диуф находился в Сенегале, и его планировали вывезти санитарным самолетом во Францию, однако ухудшившееся состояние не пациента не позволило это сделать, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Диуф был президентом "Олимпика" с 2005 по 2009 годы и помог создать команду, которая дважды после долгого перерыва стала вице-чемпионом Франции, а в 2010 выиграла чемпионское звание.