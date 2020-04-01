"Тур де Франс" впервые может пройти не в Европе

Шоссейная многодневная гонка "Тур де Франс" в 2020 году может впервые в своей истории пройти за пределами Европы. Принять "Большую петлю" может Южная Корея. Причиной возможного переноса является пандемия коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Организаторы веломногодневки уже ведут переговоры с властями Южной Кореи о деталях проведения гонки. Президент Мун Чжэ Ин дал свое одобрение на прохождение в стране престижной гонки. В Южной Корее дали понять, что готовы обеспечить безопасность всем участникам соревнования.

В случае проведения "Тур де Франс" на территории Южной Кореи изменятся сроки турнира - вместо обычных "петле" трех недель спортсмены будут соревноваться на протяжении двух недель. В какие именно числа пройдет гонка не сообщается.

Изначальной датой соревнований является лето 2020 года - с 27 июня по 19 июля. Накануне организаторы "Тур де Франс" сообщили, что окончательное решение по проведению веломногодневки будет принято до 15 мая.