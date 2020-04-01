Финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы могут сыграть без зрителей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает рассматривать разные варианты продолжения матчей двух главных еврокубков континента - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Их финалы могут пройти при пустых трибунах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В УЕФА прорабатываются различные варианты завершения текущего розыгрыша. Как сообщает Independent, в организации по-прежнему готовы продолжить сезон и доиграть его до конца. С этим согласны все заинтересованные стороны.

Также из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в УЕФА также готовы пойти и на то, что финальные противостояния и Лиги чемпионов, и Лиги Европы будут проходить без зрителей.

В среду, первого апреля, УЕФА проведет видеоконференцию с участием представителей 55 ассоциаций-членов организации для того, чтобы определить возможные варианты переноса матчей.