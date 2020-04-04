«Ювентус» хочет летом приобрести Торреса

Туринский "Ювентус" хочет летом приобрести полузащитника испанской "Валенсии" Феррана Торреса. Об этом сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, действующие чемпионы Италии готовы предложить за игрока Маттиа Де Шильо или Даниэле Ругани с доплатой, чтобы избежать серьезных финансовых затрат.

Стоит отметить, что сумма отступных, прописанная в контракте 20-летнего хавбека молодежной сборной Испании, составляет €100 миллионов.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Торрес забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи.