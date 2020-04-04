В «Барселоне» посчитали недостаточным 70-процентное сокращение зарплаты

Руководство "Барселоны" посчитало недостаточным 70-процентное сокращение зарплаты у игроков. Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Боссы каталонцев не уверены, что смогут компенсировать убытки, которые несет клуб в условиях пандемии коронавируса. При нынешнем соглашении клуб сэкономит на зарплатах около 14 миллионов евро, и в руководстве "Барселоны" полагают, что эта сумма является слишком низкой.

Отмечается, что прибыль каталонцев зависит от того, когда будут возобновлены чемпионат Испании и Лига чемпионов, и будут ли матчи проводиться со зрителями или при пустых трибунах. Исходя из этого, руководство собирается обратиться к игрокам по поводу повторного снижения зарплат.

Из-за распространения коронавируса практически все футбольные турниры прерваны. В связи с этим футболисты "Барселоны" согласились сократить свои доходы на 70 процентов. Капитан команды Лионель Месси подчеркнул, что он и его одноклубники переведут деньги рядовым сотрудникам клуба.