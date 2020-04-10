Дэйна Уайт объяснил отмену очередного турнира: Мы получили звонок сверху

Президент ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что отмена очередного турнира промоушена связана, в первую очередь, с пандемией коронавируса. При этом он сослался на некие силы "наверху", которые намекнули ему, что хорошо бы остановиться, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля и изначально главным его боем был чемпионский поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Однако вернувшийся в середине карантина на родину россиянин отказался драться, после чего ему нашли замену в лице Джастина Гэтжи.

До самого конца было непонятно также, где пройдет турнир, который по словам Уайта "обязательно должен был состояться". Последовательно отказались от проведения Нью-Йорк, Лас-Вегас и Невада, отпали варианты проведения состязаний в ОАЭ, России и неуказанной африканской стране. Наконец, говорилось о индейской резервации, где не действуют законы американских атлетических комиссий и некоем частном острове.

В то же время в США пандемия коронавируса приняла угрожающие масштабы, страна вышла на первое место в мире по числу заболевших. Тем не менее, глава UFC гнул свою линию, намереваясь провести турнир во что бы то ни стало. Его поддерживали в этом бойцы, в частности Фергюсон, который очень хотел выйти в октагон и не преминул отказ Нурмагомедова от рискованного мероприятия назвать "трусостью".

И вот логичное решение принято не без участия американских властей: "Мы получили звонок сверху, - признался Уайт. - Мне сказали остановиться, чтобы я не делал турнир в следующую субботу. Это касается и следующих туниров".

"Но все хорошо, мы должны пройти это и вернуться при первой же возможности, - цитирует главу UFC издание ESPN. - Прессинг на меня не влияет: я в этом деле уже 20 лет. Мне плевать, что думают другие люди. Но здоровье и безопасность - это то, что волнует нас в первую очередь. Мы вернемся очень скоро".