Чемпион мира по футболу Хантер госпитализирован с коронавирусом

Ветеран футбольной сборной Англии Норман Хантер, который в ее составе завоевал в 1966 году звание чемпиона мира на домашнем первенстве планеты, попал в госпиталь с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Лидс Юнайтед", за который выступал игрок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы хотели бы воспользоваться возможностью и напомнить общественности и представителям прессы, что нужно уважать чувства Нормана и его семьи, - говорится в пресс-релизе "Лидса". - Оставьте им личное пространство, необходимое в столь тяжёлое время. Норман, мы всегда с тобой, надеемся ты выиграешь этот матч".

Хантер, которому исполнилось 76 лет, выступал за "Лидс Юнайтед" на протяжении 14 сезонов с 1962 года. Он вместе с командой дважды побеждал в чемпионате Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Защитник - чемпион мира 1966 года и обладатель бронзы первенства Европы-1968.