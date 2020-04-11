"Барселона" и "Реал" терпят большие убытки из-за пандемии коронавируса

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" продолжают терпеть убытки из-за пандемии коронавируса. На этот раз гранды мирового футбола пострадали от отмены Международного кубка чемпионов, который должен был пройти летом 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации испанского издания Marca, "сливочные" и "сине-гранатовые" потеряют по 18 миллионов евро из-за отказа организаторов турнира проводить соревнования. "Реал" и "Барселона" должны были сыграть между собой на новой арене в Лас-Вегасе в рамках Международного кубка чемпионов.

Напомним, что ранее организаторы летнего товарищеского турнира объявили об отмене соревнований из-за пандемии коронавируса.