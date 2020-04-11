Инсайдеры сообщили о расторжении телеконтрактов в "Формуле-1"

Руководство "Формулы-1" приняло решение расторгнуть контракты с телеоператорами на сезон-2020. Об этом сообщил RaceFans. Правда, это не означает, что нынешний сезон чемпионата мира по автогонкам не состоится, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации портала, в контрактах были прописаны конкретные операторы, отвечающие за каждую гонку. Учитывая, что первые девять этапов "Формулы-1" уже были перенесены из-за пандемии коронавируса, старые обязательства не могут быть выполнены.

Напомним, что ранее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил о возможном сокращении сезона 2020 года до 15-19 этапов.