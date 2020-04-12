Криштиану Роналду нарушил домашний карантин ради тренировки

Криштиану Роналду нарушил домашний карантин. Португальский нападающий "Ювентуса" был замечен на тренировке на стадионе клуба "Насьонал" рядом со своим домом на Мадейре. Местный глава здравоохранения Педру Рамуш в связи с этим обрушился на футболиста с критикой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду ввязался в скандал. В момент паузы в итальянской Серии А, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, все футболисты лиги были отправлены на домашний карантин. Роналду в этом плане несколько повезло: еще в начале марта он покинул Турин, не застав новости о положительном тесте на вирус у его одноклубника Даниэле Ругани, и отправился к себе на Мадейру в Португалию, чтобы навестить свою 65-летнюю мать Долорес Авейро, которая перенесла инсульт. Возвращаться в Италию футболист не стал и остался вместе со своей семьей.

На протяжении месяца Роналду делился в социальных сетях фотографиями и видеозаписями о домашних тренировках, да и тесты на COVID-19 у португальца и его семьи дали отрицательные результаты. Но в начале апреля в итоге оказался под шквалом критики, нарушив карантин.

35-летний форвард был замечен журналистами на стадионе рядом со своим домом, где играет местный клуб "Насьонал". На фотографиях видно, что на поле Роналду находится не один, а с другими футболистами и тренерами.

После появления в интернете данных кадров с претензиями к звездному футболисту выступил лично местный глава здравоохранения Педру Рамуш. В своем заявлении чиновник раскритиковал Роналду за нарушение домашнего режима, подчеркнув, что тот не должен чувствовать себя особенным по отношению к другим жителям Мадейры.

"У Роналду нет специального разрешения. Он не может тренироваться, если уважает правила, как все наши граждане. У него нет никаких привилегий. Все граждане могут покидать свои дома, если они соблюдают дистанцию во время занятий. Никакого специального разрешения здесь быть не может.

Мы все вместе страдаем от одной и той же пандемии. Лучший футболист мира должен подавать пример остальным. Но Криштиану, кажется, провел на стадионе несколько минут. Так что большого вреда он не причинил. Не могу сказать, что это пустяк, потому что мы все должны вести себя ответственно. Все жители Мадейры должны соблюдать правила регионального правительства", - сказал он.