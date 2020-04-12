УЕФА обвинили в распространении коронавируса в Европе

Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил УЕФА и президента организации Александера Чеферина в распространении коронавирусной инфекции в Европе. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на World News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Янша заявил, что футбольные матчи были приостановлены слишком поздно. Он назвал это "безответственным и преступным решением".

"Предупреждения Всемирной организации здравоохранения оказались недостаточными для УЕФА, чтобы приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы", - заявил политик. Он также обвинил руководство организации в том, что оно "заботится лишь о деньгах".

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире также остановлены. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.