Вирусолог из Бельгии прогнозирует коллапс футбольных турниров

Ученый-вирусолог из Бельгии Марк ван Ранст не слишком оптимистично оценивает перспективы продолжения и логического завершения нынешнего футбольного сезона в Европе. Как известно, УЕФА нацелилась на то, что во всех турнирах будут определены победители. Ван Ранст этого настроя не разделяет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вирусолог помогает функционерам Европейского футбольного союза оценить все возможные сценарии развития событий в Старом Свете на фоне пандемии коронавируса и определить возможную дату возвращения к соревнованиям.

"Есть впечатление, что в УЕФА начинают понимать, что футбол в этом сезоне невозможен, - цитирует ученого бельгийское издание Het Nieuwsblad. - Как можно говорить о сокращении мер и возврате соревнований, если мы еще не знаем, прошли ли мы первый пик? Мы должны быть честными: массовые мероприятия, такие как футбольные матчи, будут одними из последних вещей, которые мы должны вновь восстановить".

При этом ван Ранст защищает позицию футбольных чиновников Бельгии, которые некоторое время назад решили не возобновлять сезон: "Никто не может обвинить бельгийскую сторону в решении досрочно завершить сезон. В лиге Бельгии поняли, что, возможно, месяц тренировок потребуется для возобновления соревнований. Но в этой связи нереально завершить текущие соревнования".