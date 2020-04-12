«Реал» может вернуться к тренировкам, несмотря на режим ЧС

Мадридский "Реал" может вернуться к тренировкам, несмотря на режим чрезвычайной ситуации в Испании. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, решение уже принято руководством клуба, остается открытым лишь вопрос о дате возобновления тренировочных занятий.

Главный врач "сливочных" Нико Михич уже составил протокол безопасности для игроков.

Напомним, что "Реал" отправился первым на карантин (12 марта).