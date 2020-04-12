Умер бывший гонщик "Формулы-1"

Многократный победитель этапов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" британец Стирлинг Мосс скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщила жена бывшего гонщика Сьюзи Мосс, комментарий которой приводит британское издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он умер так же, как и жил, выглядел замечательно. Он просто устал в конце, закрыл свои прекрасные глаза, и это все", - сказала Мосс.

Мосс выступал в "Формуле-1" с 1951 по 1961 год. Он принял участие в 67 Гран-при, из которых выиграл 16, а всего на подиум поднимался 24 раза. За 11 сезонов в "Формуле-1" Мосс сменил множество команд, неоднократно переходя из одного гоночного коллектива в другой прямо по ходу чемпионата. Победы он одержал, выступая за рулем болидов под марками "Мерседес", "Мазерати", "Лотус", "Вануолл" и "Купер".

Мосс считается одним из самых невезучих пилотов "Формулы-1". Он четыре раза занимал второе место по итогам сезона и трижды становился третьим, но так и не смог выиграть чемпионский титул. Помимо "Формулы-1", британец участвовал в гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана" - 10 раз он выходил на старт, но до финиша смог добраться только дважды, оба раза занимав второе место в абсолютном зачете гонки. За карьеру Мосс принял участие в 529 гонках в различных чемпионатах, из которых победил в 212.

В 2000 году Мосс получил титул рыцаря, став кавалером Ордена Британской империи.