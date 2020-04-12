Умер экс-игрок «Челси»

Легенда "Челси" Питер Бонетти ушел из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни, сообщил лондонский клуб, передает Day.Az со ссылкой на Спорт24.

Вратарь по прозвищу "Кот" сыграл за "Челси" 729 матчей и занимает 2-е место в списке рекордсменов клуба по количеству матчей в его составе, уступая только Рону Харрису (795).

В составе синих Бонетти выиграл Кубок лиги (1964/65), Кубок Англии (1969/70) и Кубок обладателей кубков (1971).

Бонетти до января 2014 года являлся рекордсменом "Челси" по количеству сухих матчей. Его рекорд превзошел Петр Чех.

За сборную Англии провел 7 матчей и был дублером Гордона Бэнкса на победном для англичан чемпионате мира 1966 года.