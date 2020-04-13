Глава МОК рассказал о многомиллионных убытках из-за переноса Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) потеряет сотни миллионов долларов из-за переноса Игр 2020 года.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал глава организации Томас Бах.

Функционер отметил, что точную стоимость переноса еще предстоит подсчитать, но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что МОК придется очень серьезно потратиться. Бах также ответил на обвинения в излишней медлительности комитета при принятии решения о переносе Олимпиады. По словам немца, в таких делах спешка губительна.

24 марта стало известно, что Олимпиада-2020 перенесена на год из-за распространения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что идея об отказе от проведения соревнований принадлежит японскому правительству. Позже МОК объявил и новую дату начала Игр - 23 июля 2021 года.

В начале апреля сообщалось, что из-за переноса соревнований около 200 миллионов долларов потеряет Олимпийский комитет США, доходы которого зависели от продажи прав на телетрансляции.