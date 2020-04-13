В ФИФА заявили, что трансферный рынок не будет открыт 1 июля

Рынок трансферных сделок футболистов не будет открыт 1 июля из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Красная весна", рассказал юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо, его слова приводит AS.

"1 июля трансферный рынок не откроется", - заявил юридический директор ФИФА.

Также он уточнил, что ФИФА не может делать продление контрактов игроков после 30 июня, однако ввиду того, что сроки трансферных окон изменятся, футболисты не смогут зарегистрироваться в новых клубах.

"Если аренда истекает 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб, но окно регистрации будет закрыто", - отметил Сильверо.