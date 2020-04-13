НБА планирует возобновить сезон за 25 дней

Национальная баскетбольная ассоциация занята разработкой плана возобновления сезона. Регулярный чемпионат НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пока неизвестны сроки возобновления баскетбольного сезона, однако НБА разрабатывает план, который позволил бы баскетболистам доиграть сезон. Как только обстановка в США и Канаде изменится к лучшему и будет получено разрешение врачей, будет введен 25-дневный план возобновления сезона.

Сначала баскетболисты будут тренироваться индивидуально на протяжении 11 дней. Затем клубы проведут 14 дневные сборы в тренировочных лагерях. Это позволит игрокам набрать форму в короткий срок, а заодно снизить травматизм.