Итальянцы намерены доиграть футбольный сезон

В Италии намерены доиграть до конца футбольный чемпионат, прерванный пандемией коронавируса. Первенство страны было приостановлено в начале марта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что его организация выступает за то, чтоб чемпионат страны во всех дивизионах был доигран. При этом пока неизвестны сроки возобновления первенства. По самым оптимистическим прогнозам футболисты итальянских клубов смогут приступить к тренировкам только в мае.

"Мы возобновим чемпионат, когда это будет безопасно. У нас нет какого-то жесткого срока. Мы будем следовать рекомендациям ФИФА и профсоюза футболистов, а также изучать обстановку", - сказал Гравина.