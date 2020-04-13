Над "Барселоной" нависла угроза банкротства

Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт заявил об угрозе банкротства, нависшей над клубом. Фонт является главным соперником действующего главы клуба Хосепа Бартомеу на выборах президента клуба в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Клубу угрожает экономическое и моральное банкротство. Пандемия коронавируса может привести к резкому снижению доходов. Кроме того сложилась нездоровая атмосфера - ситуация вокруг Неймара, споры игроков, слежка в социальных сетях, трения внутри директората", - приводит слова Фонта championat.com.

"Нам нужно заменить блестящее поколение игроков и построить новую спортивную базу", - добавил Виктор Фонт.