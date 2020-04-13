Месси выразил благодарность врачам

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поблагодарил медиков за их работу во время пандемии коронавируса. Аргентинец назвал врачей настоящими героями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хочу выразить благодарность врачам и медработникам за их труд во время пандемии. Эти люди - анонимные герои. Они работают без отдыха, чтобы мы могли находиться в безопасности", - приводит слова Месси ТАСС.

На данный момент в мире зафиксировано более миллиона и семисот тысяч инфицированных коронавирусом. Числе жертв составляет 105 тысяч человек.