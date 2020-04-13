https://news.day.az/sport/1223135.html Месси выразил благодарность врачам
Месси выразил благодарность врачам
Капитан "Барселоны" Лионель Месси поблагодарил медиков за их работу во время пандемии коронавируса. Аргентинец назвал врачей настоящими героями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Хочу выразить благодарность врачам и медработникам за их труд во время пандемии. Эти люди - анонимные герои. Они работают без отдыха, чтобы мы могли находиться в безопасности", - приводит слова Месси ТАСС.
На данный момент в мире зафиксировано более миллиона и семисот тысяч инфицированных коронавирусом. Числе жертв составляет 105 тысяч человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре