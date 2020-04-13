Психически нездоровый мужчина попытался ворваться в дом известного спортсмена

Неизвестный, который ворвался в дом бойца смешанного стиля (MMA) Энтони Смита, попал на камеру при очередной попытке вторжения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео опубликовано в Twitter-аккаунте репортера KMTV Джейка Васиковски.

5 апреля 31-летний Смит обнаружил, что в его дом проник посторонний. Американцу, известному по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), удалось отбиться и прогнать злоумышленника. При этом Смит отмечает, что этот поединок стал самым сложным в его жизни несмотря на то, что нападавший не обладал особыми навыками и уступал ему в габаритах.

Покинув собственность Смита, злоумышленник попытался вторгнуться в очередной дом и попал на камеру. Неизвестный продемонстрировал неадекватное поведение: обнаружив, что дверь заперта он громко закричал и в итоге ретировался.

Смит выступает в полутяжелом весе. На его счету 33 победы и 14 поражений в MMA.