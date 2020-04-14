"Реал" не пожалеет денег на покупку Мане

Мадридский "Реал" собирается приобрести летом нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. "Королевский клуб" готов заплатить за сенегальца 170 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Реал" собирается укрепить линию атаки. Мадридцы хотят приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе и форварда "Ливерпуля" Садио Мане. Последний может обойтись потенциальным покупателям в 170 миллионов евро.

28-летний Мане в текущем сезоне сыграл за "Ливерпуль" 28 встреч во всех турнирах. На счету африканца 18 голов.