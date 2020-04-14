ФИФА: Международные соревнования могут не состояться в этом году
Президент КОНКАКАФ и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни допускает, что международные соревнования могут не состояться в этом году, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.
"Лично я считаю, что это может быть несколько сложно. И дело даже не столько в просто вопросах здоровья и разной степени подготовленности, но также и в пересечении границ", - заявил Монтильяни AP Sports.
"Думаю, приоритетом должны быть внутренние турниры. Сентябрьское окно для матчей сборных все еще актуально, но я не уверен, что они состоятся, учитывая, как сейчас развивается ситуация".
"Но я уверен, что в марте 2021 года все будет в порядке. Главное - помочь национальным чемпионатам, а тогда можно думать о наших мероприятиях".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре