В Бразилии футболист умер во время процедур по физиотерапии

Игрок обороны бразильского футбольного клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес скончался во время прохождения восстанавливающих процедур в госпитале Флорианополиса, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Защитник получил травму колена и ему назначили физиотерапию. Очередной сеанс неожиданно для всех стал для игрока смертельным.

Впрочем, официальное заявление врачей о причинах смерти 22-летнего футболиста пока не опубликовано, медикам совместно с правоохранителями еще предстоит определить, что случилось со здоровьем молодого игрока, сообщает Спортбокс.Ru. С 12 марта Кортес как и вся команда находился на карантине по причине пандемии коронавируса.

"Еще утром [13 апреля] Тьяго связался с нами, чтобы поговорить о физиотерапии, - сказал президент "Гуарани Баже" Тато Морейра. - Он восстанавливался после проблемы с коленом. За то короткое время, что он работал с нами, мы могли видеть, что он был хорошим парнем. Конечно, мы все встревожены этой трагедией".