Маруан Феллайни справился с коронавирусом

Полузащитник китайского клуба "Шандьдун Лунен" Маруан Феллайни выписан из китайской клиники, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции. Футболист полностью выздоровел и через некоторое время начнет подготовку к сезону, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

22 марта у Феллайни был обнаружен коронавирус. Футболист был помещен в клинику города Цзинань, где провел три недели. Маруан полностью излечился. Теперь ему предстоит двухнедельный карантин, после которого он начнет подготовку к футбольному сезону.

32-летний Маруан Феллайни известен по выступлениям за "Стандард", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", а также сборную Бельгии. В 2019 Феллайни подписал контракт с "Шандьдун Лунен".