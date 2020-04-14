Фергюсон завершит подготовительный цикл к бою с Нурмагомедовым, несмотря на отмену турнира

Американец Тони Фергюсон хочет завершить подготовительный цикл к поединку против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, несмотря на отмену боя. Об этом ТАСС заявил представитель американского спортсмена, передает Day.Az.

"Тони сейчас готовится так, как он это обычно делает на неделе перед боем. Тони говорит, что важно завершить подготовительный цикл", - сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться 18 апреля в США. Позднее бой, а затем и турнир UFC 249 были отменены из-за пандемии коронавируса.