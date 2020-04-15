"Барселона" и "Челси" летом могут обменяться футболистами

Испанский футбольный клуб "Барселона" летом может обменяться с английским "Челси" звездными футболистами. Каталонцы заинтересованы французом Н'Голо Канте и готовы предложить лондонцам за него Фелиппе Коутиньо, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Стоимость обоих игроков примерно равно - 70 миллионов евро. Вариант обмена клубы рассматривают на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса.

Канте - действующий чемпион мира. В составе "Челси" 29-летний футболист в текущем сезоне принял участие в 22 играх во всех турнирах и забил три мяча. Коутиньо же текущий сезон на правах аренды провел в "Баварии", за которую сыграл в 32 матчах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

Стоит отметить, что ранее появилась информация, что "Барселона" готова поменять двух своих футболистов на одного нападающего итальянского "Ювентуса".